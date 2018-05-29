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Где в Беларуси больше всего безработных и сколько нетрудоустроенных в "тунеядских" районах

30.05.2018 19:25 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси уже второй месяц, по официальной статистике, сокращается число безработных. Но в отдельных районах и городах их количество увеличивается, в некоторых — больше чем на треть за апрель. FINANCE.TUT.BY посмотрел, где в Беларуси растет безработица и сколько нетрудоустроенных в «тунеядских» районах и городах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Где за апрель больше всего выросла безработица

В прошлом месяце заметнее всего прибавилось официальных безработных — тех, кто зарегистрирован в центрах занятости — в Берестовицком районе (до 25 человек, +78,6%), Глусском (до 25 человек, +38,8%), Новогрудском (до 160 человек, +33,3%), Пружанском (до 99 человек, +32%), Октябрьском (до 57 человек, +23,9%), Пинском (до 120 человек, +23,7%). Число нетрудоустроенных увеличилось в апреле еще в 36 районах.

Сколько безработных в «тунеядских» районах и городах

В самом «тунеядском» районе — Лоевском, который попал в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, за апрель безработных увеличилось на 18,2% — до 26 человек. В Молодечненском, который занимает второе место среди «тунеядских» районов, в прошлом месяце хоть и сократилось число нетрудоустроенных на 9,4%, но безработных здесь по-прежнему много — 454 человека.

В самом «тунеядском» городе — Новополоцке — на начало мая было 377 безработных. В других городах, в которых также напряженная ситуацией на рынке труда, нетрудоустроенных заметно больше: в Бобруйске — 711 человек, в Барановичах — 530, в Пинске — 437. Во всех этих городах в апреле сократилось число безработных.

Где больше всего безработных, а где меньше всего

Самым безработным районом на начало мая оказался Шарковщинский, где нетрудоустроенными были 1,1% от экономически активного населения. На втором месте по этому показателю Октябрьский район (1%), а на третьем — Поставский и Лепельский (0,9%).

Если сравнивать по числу безработных, то в лидерах Солигорский район (516 человек), Борисовский (488) и Оршанский (459).

В Минском районе меньше всего безработных — 0,1% от экономически активного населения. Следом по этому показателю сразу 8 районов — Лиозненский, Стародорожский, Миорский, Чаусский, Шкловский, Смолевичский, Гродненский, Дзержинский.

Из областных городов больше всего безработных в Бресте — 1289 человек, Могилеве (1250) и Гомеле (1202). В Витебске — 999 безработных, а в Гродно — 1010.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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