Дороже Alphabet. Microsoft стала третьей в мире по капитализации

Рыночная стоимость Microsoft впервые за 3 года оказалась больше, чем у Alphabet (родительской компании Google), и составила $753 млрд, пишет Business Insider.





Первое место по рыночной стоимости стабильно удерживает Apple с оценкой в $923 млрд. Производитель «яблочной» техники по-прежнему является главным кандидатом на звание первой в истории триллардной компании.

На втором месте расположилась Amazon, капитализация которой стремительно растёт последние годы и уже достигла $782 млрд. На четвёртом месте — Alphabet в оценкой в $739 млрд.