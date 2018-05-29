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Фотофакт: на выпускном в Барановичах первоклассницу заменил дрон
Современные технологии замещают людей в самых неожиданных местах. Например, в Барановичском Лицее №1 традиционный для последней линейки звонок доверили дрону,
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Современные технологии замещают людей в самых неожиданных местах. Например, в Барановичском Лицее №1 традиционный для последней линейки звонок доверили дрону,...
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