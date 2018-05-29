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Очередное заседание Контактной группы по Донбассу закончилось безрезультатно

30.05.2018 19:13 — Разное | Интерфакс  
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На прошедшем в среду в Минске участники заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу провели непростой разговор о прекращении огня и освобождении пленных, однако позиции сторон вновь разошлись.

"Была тяжелая, жесткая дискуссия с требованием немедленно остановить насилие и эскалацию", - написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в среду по итогам заседания.

В связи с этим она отметила, что в Киеве категорически не приемлют "позицию РФ о "прямых переговорах" с "республиками". "Войну на Донбассе и в Крыму развязала РФ, с ней, а не марионетками будем говорить об ответственности Москвы за прекращение насилия и выполнении минских соглашений", - заявила И.Геращенко.

Она рассказала, что украинская сторона и на ТКГ, и на подгруппах по гуманитарным вопросам и по безопасности "осудила эскалацию насилия, убийство 15-летней Дарьи Казeмировой и 12-летнего Дмитрия Мацуя".

По словам И.Геращенко, украинская сторона "предложила принять совместное заявление ТКГ, в котором осудить убийство украинских детей, выразить соболезнование жертвам сбитого "Боинга" МН17, осудить причастность РФ к этой трагедии (признанную и зафиксированную международной следственной группой), немедленно разблокировать освобождение политзаключенных Кремля и допустить, наконец, Международный комитет Красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ".

Однако, сообщила она, представители РФ и в ТКГ, и в рабочих группах категорически отказалась от принятия такого заявления, "тем же, фактически, признав причастность к трагедии "Боинга" и к поддержке боевиков, к блокированию процесса освобождения заложников и допуску международных гуманитарных миссий в тюрьмы".

По словам И.Геращенко, она и другие представители Украины в ТКГ вновь подняли перед представителям РФ вопрос передачи 23-х осужденных россиян и освобождению заключенных в РФ украинцев к старту мундиаля. "Позиция россиян феерична (дословно): Россия - не участник конфликта, потому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и россиян в украинских", - добавила она.

Также, по словам парламентария, украинская сторона настаивает, чтобы МККК "немедленно получил доступ в тюрьмы ОРДЛО и РФ, к украинским политзаключенным". "Мы настаивали включить эту норму в заявление гуманитарной группы, но Россия категорически против", - сообщила она.

В связи с этим И.Геращенко заявляет, что официально обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной группе Томи Фришу с требованием посетить тюрьмы на неподконтрольных Киеву территориях и навестить украинских военных и гражданских лиц, которые годами удерживаются без права на переписку, звонок, посылку, и намерена на этом настаивать.

Со своей стороны в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что не получили положительного ответа от украинской стороны по вопросу обмена пленными.

"Республикам не удалось получить положительного ответа украинской стороны на предложение об обмене всех установленных лиц, содержащихся в местах заключения на территории Украины, на всех установленных лиц, находящихся в заключении на территории Республик", - говорится в сообщении полпреда ДНР Дениса Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Кроме того, по его словам, не найдено понимание о подписании сторонами декларации о запрете пыток в отношении пленных.

"На протяжении четырех заседаний украинская сторона находит причины не согласовать текст декларативного заявления, в котором стороны конфликта обязуются обеспечить достойные условия содержания пленных, в том числе оказание им медицинской помощи",- добавил он.

Также полпред ДНР отметил, что затягивание переговорного процесса в подгруппе по гуманитарным вопросам объясняется в первую очередь постоянным отсутствием переговорщиков от украинской стороны, имеющих полномочия принимать решения и вести диалог.

"Так, с января 2018 года представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко посетила лишь трижды. При этом душераздирающие публикации в социальных сетях и на медиа-ресурсах делает с завидной регулярностью. В остальное время украинскую сторону представляют так называемые эксперты, которые просто не наделены украинским правительством соответствующими полномочиями для ведения переговорного процесса. В таких условиях говорить о продвижениях в таких важных для Республик вопросах, как обмен пленными или поиск пропавших без вести, крайне сложно", - добавил представитель ДНР.

 
Теги: Минск
 
 
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На прошедшем в среду в Минске участники заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу провели непростой разговор о прекращении огня и освобождении...
 
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