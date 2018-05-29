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Убийство журналиста Бабченко заказали спецслужбы РФ, утверждает глава СБУ

30.05.2018 18:55 — Разное | Интерфакс  
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Служба безопасности Украины располагает данными, согласно которым убийство российского журналиста Аркадия Бабченко должно было быть совершено по заказу спецслужб Российской Федерации.

"По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы", - заявил глава СБУ Василий Грицак на брифинге в среду в Киеве.

По словам В.Грицака, для реализации плана был завербован гражданин Украины "Г.", который, в свою очередь, вербовал за денежное вознаграждение лиц из числа бывших участников силовой операции в Донбассе для исполнения убийства.

"Гражданин Г. предложил своему знакомому из числа бывших АТОшников за $30 тыс. убить российского журналиста Аркадия Бабченко", - рассказал глава СБУ.

В качестве задатка он передал исполнителю $15 тыс.", - сообщил В.Грицак, продемонстрировав видеозапись передачи этих средств.

Руководитель спецслужбы сообщил, что в результате проведенной оперативной работы сотрудники СБУ задержали организатора этого убийства.

"Известно, что после совершения убийств Г. планировал покинуть Украину... Через третью страну планировал выехать в РФ", - добавил глава СБУ.

Как выяснилось в среду, "убийство" А.Бабченко было частью спецоперации украинских спецслужб. Журналист оказался жив и здоров.

В свою очередь генеральный прокуроров Украины Юрий Луценко заявил, что впереди у следователей "работа по раскрытию конкретного заказчика этого запланированного, но не осуществленного благодаря СБУ преступления".

"Вчера, сегодня и даже на данный момент, когда мы с вами говорим, проходят следственные действия, для того чтобы получить больше информации о том, кто является заказчиком этого убийства. По предварительным данным следствия, у нас есть достаточно фактов, которые свидетельствуют в пользу России-заказчика", - сказал Ю.Луценко на брифинге в среду.

В то же время генпрокурор Украины заявил, что был разочарован реакцией украинского политикума на информацию об убийстве А.Бабченко.

Ю.Луценко призвал политических и общественных деятелей опровергнуть заявления, в которых они "вылили грязь и ложь" на украинские правоохранительные органы за последние сутки.

 
 
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Служба безопасности Украины располагает данными, согласно которым убийство российского журналиста Аркадия Бабченко должно было быть совершено по заказу...
 
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