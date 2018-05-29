ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кудрин назвал "демографическую яму" главным риском экономики РФ

30.05.2018 18:15 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Председатель Счётной палаты, глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает главным риском для российской экономики сокращение населения, в частности, в трудоспособном возрасте.

"Я бы назвал самый главный риск, который стоит перед всей нашей российской экономикой в ближайшее десятилетие - это снижение населения в России, и сейчас уже мы находимся на этапе снижения трудоспособного населения. В ближайшие лет 13 у нас трудоспособное население уменьшится на 10 млн человек", - заявил в среду А.Кудрин в ходе специальной сессии "Будущее экономики России" в рамках "Примаковских чтений".

Так он прокомментировал мнение о необходимости снижения пенсионного возраста и увеличения декретного отпуска в связи с исчезновением в ближайшие годы ряда профессий из-за информатизации и цифровизации.

"Причем в первую очередь это будут молодые люди, то есть все меньше будет входить молодежи в этот возраст", - добавил он.

А.Кудрин напомнил, что уже сейчас в РФ исторически самый низкий показатель безработицы. "Не потому, что у нас такой большой рост (экономики - ИФ) и большая занятость. У нас демографическая яма", - отметил глава Счётной палаты.

"Поэтому сегодня в числе трудоспособного населения находятся ещё те инженеры, специалисты, те программисты, которые готовились даже в условиях Советского союза, это ещё пока востребован такой контингент сегодня",- сказал А.Кудрин.

Он добавил, что Россия проходит ту же планку, как и другие страны, по увеличению продолжительности здоровой жизни, поэтому было бы странно, если бы совершенно здоровый человек выходил на пенсию раньше, чем сейчас.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски, связанные с исчезновением ряда профессий в связи с их автоматизацией и цифровизацией.

"То, что вы говорите, есть вызов новой экономики, я думаю, это, действительно, может привести к шокам среднесрочного периода. (...) В более зрелом возрасте труднее перестраиваться и переучиваться, но думаю, что это станет временным явлением, и непрерывно изменения в своей профессии, ее совершенствования и переход в смежные отрасли не путем уменьшения числа занятых, а путем непрерывного образования в течение всей жизни",- сказал А.Кудрин.

По его мнению, "тут нужно искать пути компенсации, помощи, может, даже некая дополнительная финансовая поддержка за счёт государства", чтобы преодолеть переходный период.

Вместе с тем, добавил он, "если мы посмотрим статистику, то уже сейчас (наблюдается - ИФ) достаточно большое изменение в профессиях".

"Средний человек восемь раз за жизнь меняет место своей работы, причем зачастую работает не по той специальности, которой изначально учился. Это уже наша жизнь сегодняшняя",- сказал глава ЦСР.

При этом, считает он, само собой разумеется, что рутинных профессий будет меньше.

"Это затронет экономистов, аудиторов, юристов, как оказывается, в первую очередь, а не только водителей, но больше будет более творческих профессий", - пояснил А.Кудрин.

"В этом смысле я не вижу какой-то большой проблемы в долгосрочной перспективе", - добавил он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Счётной палаты, глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает главным риском для российской экономики сокращение населения,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Азаренко и Соболенко не выступят в парном разряде на «Ролан Гаррос»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика