Помощник президента Беларуси Ровнейко подозревается в вымогательстве взяток у бизнесменов – КГБ

Помощник президента Беларуси, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко подозревается в вымогательстве и получении взяток у представителей бизнеса и коммерческих структур, сообщил официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Андрей Ярош.

"Он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию. В ходе проведения первичных следственных действий подозреваемый признался в получении взятки, а также дал признательные показания по другим фактам своей противоправной деятельности, задокументированной ранее", - сказал А.Ярош, которого цитирует агентство БеТА.

Представитель КГБ также уточнил, что С.Ровнейко был задержан с поличным 29 мая.

Как сообщалось, С.Ровнейко был задержан КГБ с санкции президента при получении взятки в $200 тыс. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Задержанный находится в СИЗО КГБ и дает признательные показания.

С.Ровнейко был назначен помощником президента - главным инспектором по Гродненской области в июне 2015 года. До этого занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства Комитета государственного контроля Беларуси.

С.Ровнейко по долгу службы неоднократно принимал участие в различного рода совещаниях по борьбе с коррупцией, последнее из которых, по информации Генпрокуратуры, прошло всего за месяц до задержания чиновника.

В прессе деятельность С.Ровнейко освещалась в контексте проводимых им приемов граждан. На одном из таких приемов он сказал: "Закон хоть и суров, но справедлив. Решение, принятое в рамках действующего законодательства, всегда правильно".