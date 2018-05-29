В МИД РФ назвали хорошей новостью информацию о том, что журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения накануне сообщили украинские власти, на самом деле жив.

"То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось", - написала на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель МИД РФЙ Мария Захарова.

"То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно", - добавила она.

Ранее в среду российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений в спину украинские власти объявили накануне, заявил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.