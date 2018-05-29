Евросюз планирует фонд помощи для государств еврозоны в размере 30 млрд евро

Европейский союз готовит предложение о создании еще одного стабфонда для стран, пострадавших от экономических потрясений, однако его вариант инициативы European Investment Stabilisation Function намного скромнее, чем предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как пишет Financial Times, в распоряжении которой оказались черновые варианты документов Еврокомиссии, Брюссель собирается создать фонд помощи для проблемных государств еврозоны объемом 30 млрд евро.

Э.Макрон в прошлом году предлагал зарезервировать на эти цели сумму, равную нескольким процентам ВВП еврозоны. Объем ВВП превышает 15 трлн евро, и даже 1% составляет около 150 млрд евро.

Вместе с тем в Еврокомиссии отмечают, что новый стабфонд, который будет официально представлен в четверг, лишь первый шаг. На данном этапе различия в позициях государств еврозоны и бюджетные ограничения ЕС сдерживают развитие инициативы, однако в дальнейшем возможно увеличение объемов.

Согласно документом, с которыми ознакомились журналисты FT, ни одна из стран не сможет получить более 30% из средств фонда помощи. Программа будет доступна для всех 19 стран еврозоны и тех государств, которые выразили намерение стать участниками валютного блока.

В отличие от существующего Европейского стабилизационного механизма (ESM) новый фонд будет доступен и для тех стран, которые утратили возможность привлечения средств на рынках капитала, отмечает FT.