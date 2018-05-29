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Страны ЕАЭС будут обмениваться кредитными историями

30.05.2018 17:46 — Разное | Интерфакс  
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, сообщили в пресс-службе комиссии в среду.

"Соглашение предусматривает возможность для резидентов стран ЕАЭС запрашивать и получать свой кредитный отчет, находясь в другом государстве-члене, при обращении за кредитными продуктами в финансовую организацию в этой стране", - говорится в распространенном ЕЭК сообщении.

Документ устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащей трансграничному обмену. Кроме того, он определяет основные принципы защиты прав и законных интересов потребителей и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных отношений, полномочия органов, регулирующих финансовый рынок государств-членов.

Соглашение предусматривает разработку отдельного документа, где будут зафиксированы организационно-технические требования к защите информации при трансграничном обмене.

"Принятие документа будет способствовать формированию общего финансового рынка союза", - отметили в ЕЭК.

Проект данного соглашения будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования.

 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, сообщили в...
 
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