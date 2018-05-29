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“Уход за больными родственниками, часто болеющим ребенком”. Что такое “трудная жизненная ситуация”

30.05.2018 19:57 — Разное | Партизан  
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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в Совете республики привела примеры некоторых трудных жизненных ситуаций. Согласно перечню “трудных жизненных ситуаций” “тунеядцы” будут освобождаться от стопроцентной оплаты услуг по обновленному декрету о тунеядстве.

Министерство труда и социальной защиты готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости, в том числе по отнесению граждан к категории людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, пишет БЕЛТА. К ним может быть отнесен уход за больными родственниками, часто болеющим ребенком старше семи лет.

“Если человек в поиске работы, но уровень его квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, то тоже какой-то лаг времени будет предоставляться”, – сказала Ирина Костевич.

Она добавила, что рекомендации готовятся с учетом накопленного комиссиями опыта.

Ожидается, что они будут готовы к 1 июля. Как сообщалось, первый список не занятых в экономике будет сформирован к 1 декабря 2018 года. Включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будут оплачивать по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, горячее водоснабжение с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение – с 1 октября.

 
 
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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в Совете республики привела примеры некоторых трудных жизненных ситуаций. Согласно перечню “трудных жизненных...
 
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