ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следователи ищут пострадавших от действий лжецелителя из Лиды

30.05.2018 19:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Лиде следователи устанавливают граждан, пользовавшихся услугами нелегального целителя.

Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич. 

Лидским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества, совершенного повторно (ч.2 ст.209 УК). Подозревается 54-летний житель Лиды. В ноябре 2017 и январе 2018 годов он завладел деньгами трех жительниц райцентра. Сделал это под предлогом снятия порчи, а также продажи оберегов, исцеляющих от болезней и защищающих от проблем. Всего он похитил $160, Br340 и 165 евро. 

"Следователи выяснили, что представляющийся экстрасенсом и целителем мужчина не имеет медицинского образования и разрешений на оказание населению услуг по психологической и иной помощи в Беларуси. Также у него нет постоянного места работы. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался", - отметил Сергей Шершеневич.

В целях обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации на имущество подозреваемого наложен арест. Следователи полагают, что воспользоваться услугами нелегального целителя могли и другие люди. Их просят обратиться в Лидский районный отдел Следственного комитета, позвонив по телефонам 8 (0154) 52-15-54 или 102.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиде следователи устанавливают граждан, пользовавшихся услугами нелегального целителя.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Отогреть, так чтобы им было тепло душевно»: сирийские дети снова отдыхают в белорусском «Зубрёнке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика