ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белстат узнал, какими ресурсами обладает средняя семья

30.05.2018 19:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Располагаемые ресурсы в расчете на одну белорусскую семью в первом квартале 2018 года составили 1135,9 рубля в месяц.

Об этом сообщил Белстат после очередного выборочного обследования домохозяйств.

В городах и поселках городского типа средняя семья располагала ресурсами в 1211,9 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах – 940,4 рубля в месяц.

При этом денежные расходы в расчете на одно домохозяйство составили в первом квартале 1063,8 рубля в месяц, из которых 806,1 рубля (75,8 процента) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов доля расходов на питание составила 40,8 процента, на покупку непродовольственных товаров – 29,8 процента, на оплату услуг – 26,2 процента.

Доля первых по сравнению с первым кварталом прошлого года чуть уменьшилась, вторых – осталась на том же уровне, третьих – чуть увеличилась.

Для справки, располагаемые ресурсы – это денежные средства и стоимость потребленных продуктов, произведенных в личном хозяйстве минус материальные затраты на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы на питание (включая общепит), алкоголь, сигареты, непродтовары и оплату услуг. В них не включаются налоги, матпомощь и другие расходы, не связанные с потреблением.

Также сюда не входят все расходы по производству сельхозпродукции в личном хозяйстве и накоплению (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Располагаемые ресурсы в расчете на одну белорусскую семью в первом квартале 2018 года составили 1135,9 рубля в месяц.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленый свет «Зеленой волне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика