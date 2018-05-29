Белстат узнал, какими ресурсами обладает средняя семья

Белстат после очередного выборочного обследования домохозяйств. Об этом сообщилпосле очередного выборочного обследования домохозяйств.





В городах и поселках городского типа средняя семья располагала ресурсами в 1211,9 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах – 940,4 рубля в месяц.





При этом денежные расходы в расчете на одно домохозяйство составили в первом квартале 1063,8 рубля в месяц, из которых 806,1 рубля (75,8 процента) приходится на потребительские расходы.





В структуре потребительских расходов доля расходов на питание составила 40,8 процента, на покупку непродовольственных товаров – 29,8 процента, на оплату услуг – 26,2 процента.





Доля первых по сравнению с первым кварталом прошлого года чуть уменьшилась, вторых – осталась на том же уровне, третьих – чуть увеличилась.





Для справки, располагаемые ресурсы – это денежные средства и стоимость потребленных продуктов, произведенных в личном хозяйстве минус материальные затраты на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.





Потребительские расходы – расходы на питание (включая общепит), алкоголь, сигареты, непродтовары и оплату услуг. В них не включаются налоги, матпомощь и другие расходы, не связанные с потреблением.



