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Белоруска заняла второе место на чемпионате мира по танцам на шесте
Гродненка Жанна Маглыш, живущая сейчас в Гонконге, вошла в число призеров чемпионата мира по танцам на шесте, который прошел на днях в Пекине.
Яна стала другой у старэйшай узроставай катэгорыі, дзе выступаюць удзельніцы ад 38 да 49 гадоў.
Нумар Жанны быў артыстычным, які быў пабудаваны на ўсходніх матывах. Яна выйшла на сцэну ў белай масцы з чырвонымі веерамі, і толькі затым за парасонам хутка скінула гэты ўбор, застаўшыся ў спартыўным касцюме.
Як распавяла спартсменка belmir.by, цяпер яна не жыве ў Беларусі, але выступае за сваю краіну на чэмпіянатах.
- Я займаюся шэставой акрабатыкай, танцам на тычцы або спортам на тычцы, як называюць гэта цяпер, апошнія 7 гадоў, - распавяла яна.
Жанна Маглыш во время выступления в Пекине. Фото: Джефри Пеглер
По образованию Жанна – хореограф , закончила Гродненский колледж искусств, работала в Гродненской филармонии.
– Потом поступила в минский Институт культуры, но долго там не продержалась, так как хотелось танцевать, выступать, путешествовать, – пояснила гродненка.
Так она попала на Тайвань, где работала, а потом начала заниматься танцами на шесте и преподавать.
– В 2012-м победила на первых соревнованиях в Гонконге. После этого было множество чемпионатов и призовых мест. С прошлого года начала участвовать в мировых, соревноваться с лучшими, – сказала белоруска.
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Гродненка Жанна Маглыш, живущая сейчас в Гонконге, вошла в число призеров чемпионата мира по танцам на шесте, который прошел на днях в Пекине.
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