Белоруска заняла второе место на чемпионате мира по танцам на шесте

Яна стала другой у старэйшай узроставай катэгорыі, дзе выступаюць удзельніцы ад 38 да 49 гадоў.

Нумар Жанны быў артыстычным, які быў пабудаваны на ўсходніх матывах. Яна выйшла на сцэну ў белай масцы з чырвонымі веерамі, і толькі затым за парасонам хутка скінула гэты ўбор, застаўшыся ў спартыўным касцюме.









Як распавяла спартсменка belmir.by, цяпер яна не жыве ў Беларусі, але выступае за сваю краіну на чэмпіянатах.

- Я займаюся шэставой акрабатыкай, танцам на тычцы або спортам на тычцы, як называюць гэта цяпер, апошнія 7 гадоў, - распавяла яна.









Жанна Маглыш во время выступления в Пекине. Фото: Джефри Пеглер





По образованию Жанна – хореограф , закончила Гродненский колледж искусств, работала в Гродненской филармонии.





– Потом поступила в минский Институт культуры, но долго там не продержалась, так как хотелось танцевать, выступать, путешествовать, – пояснила гродненка.





Так она попала на Тайвань, где работала, а потом начала заниматься танцами на шесте и преподавать.





– В 2012-м победила на первых соревнованиях в Гонконге. После этого было множество чемпионатов и призовых мест. С прошлого года начала участвовать в мировых, соревноваться с лучшими, – сказала белоруска.