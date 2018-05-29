﻿ Белоруска заняла второе место на чемпионате мира по танцам на шесте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска заняла второе место на чемпионате мира по танцам на шесте

30.05.2018 18:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Гродненка Жанна Маглыш, живущая сейчас в Гонконге, вошла в число призеров чемпионата мира по танцам на шесте, который прошел на днях в Пекине.

Яна стала другой у старэйшай узроставай катэгорыі, дзе выступаюць удзельніцы ад 38 да 49 гадоў.

Нумар Жанны быў артыстычным, які быў пабудаваны на ўсходніх матывах. Яна выйшла на сцэну ў белай масцы з чырвонымі веерамі, і толькі затым за парасонам хутка скінула гэты ўбор, застаўшыся ў спартыўным касцюме.


Як распавяла спартсменка belmir.by, цяпер яна не жыве ў Беларусі, але выступае за сваю краіну на чэмпіянатах.

- Я займаюся шэставой акрабатыкай, танцам на тычцы або спортам на тычцы, як называюць гэта цяпер, апошнія 7 гадоў, - распавяла яна.


Жанна Маглыш во время выступления в Пекине. Фото: Джефри Пеглер

По образованию Жанна – хореограф , закончила Гродненский колледж искусств, работала в Гродненской филармонии.

– Потом поступила в минский Институт культуры, но долго там не продержалась, так как хотелось танцевать, выступать, путешествовать, – пояснила гродненка.

Так она попала на Тайвань, где работала, а потом начала заниматься танцами на шесте и преподавать.

– В 2012-м победила на первых соревнованиях в Гонконге. После этого было множество чемпионатов и призовых мест. С прошлого года начала участвовать в мировых, соревноваться с лучшими, – сказала белоруска.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненка Жанна Маглыш, живущая сейчас в Гонконге, вошла в число призеров чемпионата мира по танцам на шесте, который прошел на днях в Пекине.
 
Новости дня
Новости разные
 
Последний звонок прозвенел в школах по всей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика