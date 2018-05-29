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«Идут попытки дискредитировать правоохранительную, судебную систему»: зампред Верховного суда высказался о деле «матерей 328»

30.05.2018 18:24 — Разное | Партизан  
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В интервью «Советской Белоруссии» заместитель председателя Верховного суда Руслан Анискевич высказался по поводу так называемых «матерей 328».

- По некоторым оценкам, в нашей стране наркотики стали самыми дорогими среди окружающих Беларусь государств. Потому что крайне велик риск для сбытчиков оказаться в колонии на большой срок. И я предполагаю, что именно с целью изменить эту ситуацию в свою пользу наркотическое лобби инспирирует общественное недовольство, играя в том числе и на чувствах матерей осужденных. Идут попытки дискредитировать правоохранительную, судебную систему. Заметьте, недавние демонстрации в Грузии сначала возникли на волне общественного негодования по поводу излишне жестких действий силовиков, задерживавших наркоторговцев. А вылились в требования либерализации антинаркотического законодательства. Я хочу, чтобы родственники осужденных, которые руководствуются вполне понятными родительскими чувствами, хорошо понимали простую вещь: говоря об излишней 
жесткости государства в борьбе с наркотиками, они невольно играют на руку наркобизнесу, становятся солдатами его армии. Особенно в том случае, когда переходят к прямому шантажу судебной власти и неприкрытому давлению на нее.
 
 
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В интервью «Советской Белоруссии» заместитель председателя Верховного суда Руслан Анискевич высказался по поводу так называемых «матерей 328».
 
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