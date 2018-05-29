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КГБ раскрыл подробности коррупционной деятельности помощника Президента Ровнейко

30.05.2018 20:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Резонансное преступление: при получении взятки в особо крупном размере с поличным задержан Сергей Ровнейко – помощник Президента – инспектор по Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту информацию 30 мая распространила пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси.

КГБ раскрыл подробности коррупционной деятельности помощника Президента Ровнейко

Андрей Ярош, официальный представитель КГБ Беларуси:
В результате проведенных правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий 29 мая текущего года при получении взятки в размере 200 тысяч долларов США с поличным задержан инспектор по кадрам Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич, находившийся в статусе помощника Президента Республики Беларусь.

Он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и коммерческих структур за решение вопросов, входивших в его компетенцию. В отношении Ровнейко Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей лишение свободы сроком до 15 лет. Он водворен в СИЗО КГБ.

В ходе проведения первичных следственных действий Ровнейко признался в получении взятки, а так же дал признательное показание по другим фактам своей противоправной деятельности, задокументированным ранее.

КГБ раскрыл подробности коррупционной деятельности помощника Президента Ровнейко

Указанное должностное лицо попало в поле зрения правоохранительных органов не вчера и даже не позавчера. Материалы о коррупционной деятельности Ровнейко были доложены Президенту давно. Оперативно-розыскные мероприятия проводились по поручению главы государства и находились на его личном контроле.

Вопросам борьбы с коррупцией в нашей стране уделяется беспрецедентное значение. Ежедневное взаимодействие правоохранительных органов позволяет эффективно противодействовать этому злу. Мы проводим работу открыто и прозрачно, неприкасаемых у нас нет.

 
 
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Новости Беларуси. Резонансное преступление: при получении взятки в особо крупном размере с поличным задержан Сергей Ровнейко – помощник Президента – инспектор...
 
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