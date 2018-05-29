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Бабченко попросил прощения у жены «за тот ад, через который она прошла за эти два дня»
Новости Беларуси. Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого в Киеве сообщались еще несколько часов назад (подробности
Об этом стало известно на брифинге службы безопасности Украины, куда пришел сам и Бабченко. Как сообщается, убийство журналиста было инсценировано сотрудниками правоохранительных органов, а сам он принимал участие в спецоперации.
Аркадий Бабченко, выступая на пресс-конференции, попросил прощения у жены и близких за то, что им пришлось пережить этот стресс.
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Новости Беларуси. Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого в Киеве сообщались еще несколько часов назад (подробности здесь), жив, сообщили в...
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