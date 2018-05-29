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«Хотела в авиацию, но решила пойти на таможенное дело»: какие профессии выбирают выпускники школ

30.05.2018 19:41 — Разное | СТВ  
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Недавно корреспонденты программы «Большой завтрак» провели опрос в  одной из минских гимназий. Шестиклассников спросили – какую из профессий они выбирают. Более половины класса хотели стать программистами.  

«Хотел бы изобрести летающую машину, тогда на дорогах не будет пробок»: кем хотят стать современные дети?

На этот раз в этой же гимназии корреспонденты отправились в класс выпускников, чтобы услышать их ответы на тот же вопрос.  И уже первые ответы были довольно неожиданными. Смотрите в видеоматериале.

 
 
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Недавно корреспонденты программы «Большой завтрак» провели опрос в  одной из минских гимназий. Шестиклассников спросили – какую из профессий они выбирают. Более...
 
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