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«Отогреть, так чтобы им было тепло душевно»: сирийские дети снова отдыхают в белорусском «Зубрёнке»

30.05.2018 19:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сирийские дети продолжают отдыхать в белорусском «Зубренке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отогреть, так чтобы им было тепло душевно»: сирийские дети снова отдыхают в белорусском «Зубрёнке»

На оздоровление сюда прилетели 150 ребят. В группе – школьники 10-11 лет. В самом известном детском центре страны они проведут две недели. Для юных гостей подготовлена не только оздоровительная, но и развлекательная программа. Татьяна Ревизоре собрала первые впечатления.

Долгая дорога, утомительный перелет. Но на мирной земле едва ли кто-то посетовал на усталость – ее будто рукой сняло, едва переступили порог. Здесь они просто дети, пусть и закаленные не по годам.

«Отогреть, так чтобы им было тепло душевно»: сирийские дети снова отдыхают в белорусском «Зубрёнке»

Омар Альсадат:
Мы очень довольны поездкой в вашу прекрасную страну.

Ибрагим Саляма:
А мне нравиться такая погода.

«Отогреть, так чтобы им было тепло душевно»: сирийские дети снова отдыхают в белорусском «Зубрёнке»

Ибрагим и Омар из Дамаска. А вообще в «Зубренке» отдыхают дети из разных регионов Сирии. Как говорят кураторы, здесь только лучшие. К примеру, Руа: по успеваемости девочка первая в классе. Любит теннис и мечтает стать преподавателем английского в будущем.

«Отогреть, так чтобы им было тепло душевно»: сирийские дети снова отдыхают в белорусском «Зубрёнке»

Руа Али:
Когда я приехала, мне очень стало хорошо. Все очень красиво. Я бы хотела познакомиться с друзьями из Беларуси и продолжить общение с ними даже когда отдых закончится.

«Отогреть, так чтобы им было тепло душевно»: сирийские дети снова отдыхают в белорусском «Зубрёнке»

Но даже за широкой улыбкой – душевные раны, которые не затянуть годами. Восемь лет назад Руа потеряла мать, спустя еще четыре не стало отца. Самый близкий погиб в боях при Дамаске. На родине до сих пор неспокойно. Но о войне здесь ни слова, уж слишком личная эта тема для каждого.

«Отогреть, так чтобы им было тепло душевно»: сирийские дети снова отдыхают в белорусском «Зубрёнке»

«Это дети героев, погибших за время военных действий». Сирийские дети снова приехали на отдых в белорусский «Зубрёнок»

«Отогреть, так чтобы им было тепло душевно»: сирийские дети снова отдыхают в белорусском «Зубрёнке»

Детей из Сирии наша страна принимает второй год подряд. Средства на отдых и оздоровление выделяются из резервного фонда Президента. Этим летом в «Зубренке» отдохнут три сотни сирийских детей. Кроме санаторного отдыха юных гостей ждет немало интересных событий. Среди них – экскурсии, замки, дельфинарий и аквапарк.

«Отогреть, так чтобы им было тепло душевно»: сирийские дети снова отдыхают в белорусском «Зубрёнке»

Надежда Онуфриева, директор национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Первый период с 28 мая по 11 июня, вторя группа пробудет с 11 по 25 июня. В общей сложности отдыхать будут 300 человек. Дети – вот в этой группе возраста от 10 до 11. Дети сироты. Поэтому главная наша задача – это в первую очередь их отогреть, так чтобы им было тепло душевно.

«Отогреть, так чтобы им было тепло душевно»: сирийские дети снова отдыхают в белорусском «Зубрёнке»

И пусть многое уже не исправить, настоящее пишется сегодня. В глазах ребят – мечта, понятная любому. Как в детской песни, строки которой – некогда незнакомые – сейчас звучат особенно по-взрослому.

 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Сирийские дети продолжают отдыхать в белорусском «Зубренке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На оздоровление сюда прилетели 150...
 
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