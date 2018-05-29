Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске трамвай наехал на ребенка, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района столицы Оксана Мехедко.

"Сегодня вечером на пересечении Логойского тракта и улицы Лукьяновича произошло ДТП. Трамвай наехал на девочку. Пострадавшей примерно 9-10 лет", - сказала Оксана Мехедко.

Ребенка забрала скорая помощь с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма".-0-