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Старый спил на колесах: пень-самоход изобрели мастера в Беларуси
30.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Новый супергерой на улицах Минска. Пень-самоход, созданный местными мастерами, по мнению разработчиков, может стать для людей просто незаменимым. Что уже может делать старый спил, поставленный на колеса, а к чему его пока только готовят авторы, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
На картодромах новый чемпион. Первый и единственный в мире пень-самоход. Необычный внешний вид, электродвигатель, радиоуправление. В Беларуси этот почти сказочный транспорт уже активно обсуждают. Создатели для него даже собственный аккаунт в соцсетях завели.
«За основу взяли танковое управление в радиомоделях. Он установил туда два двигателя. Сам распечатывал на 3D-принтере какие-то редукторы, части приводного механизма», – рассказал автор идеи создания пня-самохода Игорь Шумак.
Самоход заряжается восемь часов и столько же потом едет. Весит восемьдесят килограммов. А выдержать может все 150. Никакой коммерческой цели предприниматели не преследуют. Бесплатно катают взрослых и детей. Говорят: просто хотят подарить позитивные эмоции.
- Как развивается у нас все быстро! Уже и пни ходят.
Владельцы шутят: это «паркетная версия» – пень лучше ездит по ровной поверхности. И намекают, что уже подумывают о создании пня-внедорожника, который сможет преодолевать и ямы, и вершины.
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Появился пень-самоход случайно. Минские мастера сначала собирались сделать журнальный стол.
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