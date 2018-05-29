Старый спил на колесах: пень-самоход изобрели мастера в Беларуси

Новый супергерой на улицах Минска. Пень-самоход, созданный местными мастерами, по мнению разработчиков, может стать для людей просто незаменимым. Что уже может делать старый спил, поставленный на колеса, а к чему его пока только готовят авторы, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

На картодромах новый чемпион. Первый и единственный в мире пень-самоход. Необычный внешний вид, электродвигатель, радиоуправление. В Беларуси этот почти сказочный транспорт уже активно обсуждают. Создатели для него даже собственный аккаунт в соцсетях завели.



А появился пень-самоход случайно. Вообще-то минские мастера собирались сделать журнальный стол. Спилу больше двухсот лет. Чтобы превратить его в транспорт, мастерам понадобилось полгода и помощь моделиста.

«За основу взяли танковое управление в радиомоделях. Он установил туда два двигателя. Сам распечатывал на 3D-принтере какие-то редукторы, части приводного механизма», – рассказал автор идеи создания пня-самохода Игорь Шумак.

Самоход заряжается восемь часов и столько же потом едет. Весит восемьдесят килограммов. А выдержать может все 150. Никакой коммерческой цели предприниматели не преследуют. Бесплатно катают взрослых и детей. Говорят: просто хотят подарить позитивные эмоции.



Пень может разгоняться до 10 километров в час. По дороге на нем, конечно, не покатаешься. А вот по парку можно.



Прохожие реагируют на диковинный электропень по-разному: одни убегают. Другие просят протестировать транспорт.



- Ничего идея, для деток постарше, а может быть, и для взрослых.

- Как развивается у нас все быстро! Уже и пни ходят.



Создатели уверены: их изобретение может не только развлекать, но и приносить пользу.

«Мы считаем, что он может все. Может выгуливать собак, переводить бабушек через дорогу, помогать каким-то образом. Это пень-супергерой. Как это будет реализовано, мы еще недофантазировали. В этом плане большой простор для воображения», – отметил соавтор идеи создания пня-самохода Алексей Барковский.



Владельцы шутят: это «паркетная версия» – пень лучше ездит по ровной поверхности. И намекают, что уже подумывают о создании пня-внедорожника, который сможет преодолевать и ямы, и вершины.