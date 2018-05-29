Фото с торжественных линеек по случаю окончания учебного года в Люсинском детском саде — СШ им. Я. Коласа, СШ № 3 г. Ганцевичи, городской гимназии смотрите в альбомах нашей группы социальной сети ВКонтакте:
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В школах Ганцевщины прозвенел последний звонок
30.05.2018 18:55 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Фото с торжественных линеек по случаю окончания учебного года в Люсинском детском саде — СШ им. Я. Коласа, СШ № 3 г. Ганцевичи, городской гимназии смотрите в альбомах нашей группы социальной сети ВКонтакте:
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Фото с торжественных линеек по случаю окончания учебного года в Люсинском детском саде — СШ им. Я. Коласа, СШ №
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