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Последние звонки в слуцких школах. Выпускники пели, плакали, рисовали мелом и дарили цветы. Фото
30.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Сегодня в слуцких школах прошли последние звонки. Смотрите подборку фотографий с линеек в гимназии № 11 и СШ№ 8.
Гимназия № 1
СОШ № 8
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