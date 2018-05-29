«Последний звонок-2018»

Ещё один учебный год подошёл к концу – по всей стране прозвенел последний звонок. В своём обращении к выпускникам Президент Александр Лукашенко пожелал им стать высококлассным специалистом и состояться как личность. Со школой и своими учителями попрощались более 55 тысяч одиннадцатиклассников. Многие знают, куда будут поступать. Но сегодня эти мысли отходят на второй план, ведь это их праздник.

Меньше часа до момента, когда они услышат свой последний звонок. Линейка по длительности практически сравняется с уроком. Но есть здесь и те, кто на часы точно не смотрит, потому что и так не заметили, когда же успело пролететь время.

Последний звонок для всех школьников, пожалуй, можно сравнить с выходом на красную дорожку. Только у пафоса сегодня большая перемена! Когда ещё увидишь такого гордого отца или услышишь, как о двойках родители говорят с улыбкой!

Впереди у выпускников централизованное тестирование и поступление в вузы. А ещё их ждёт первая взрослая проверка: выдержит ли 11-летняя сплочённость испытание юношеской свободой?

Если сегодняшние разговоры о перспективах реализуются во взрослой жизни, то среди этих молодых людей есть и будущие режиссеры, и солидные бизнесмены, и учёные. Некоторые выпускники уже знают, каковы победы на вкус.

Оксана Якубовская, директор гимназии №33 г. Минска: «Учителя сегодня откровенно плакали, потому что мы выпускаем в жизнь очень хороших людей! Вложено столько сил, ответственности! И мы уже видим результаты своего труда. Они здесь и дружили, и влюблялись, танцевали вместе, проводили вечера».

Оценивали праздник и те, кому до первого звонка не так долго осталось, и те, для кого даже первый шаг – невыученный экзамен. Но для семьи Неделько школьный колокольчик звучит и в семейной истории.

Последний в нынешнем учебном году звонок прозвучал сегодня и там, где его практически не услышали, но тоже очень волновались.

В школе для детей с нарушением слуха сегодня – громкая премьера. Ученики – актёры и музыканты. К примеру, Дарья после выпуска собирается профессионально прописаться на театральных подмостках. Пока же девушка набивает руку на любительских роликах.

Они по-своему аплодируют. И пусть неслышно, но в голос сердца говорят преподавателям спасибо…

Наталья Кравчук, директор специализированной школы №14 Минска для детей с нарушением слуха: «Для наших учащихся открыты любые двери. Знаете, можно знать, что он не слышит, но сам он в это не верит. А если человек в такое не верит – его возможности безграничны. Все желания сбудутся».

В то, что желания сбудутся на заветные 10 баллов, верит и «великолепная пятёрка» из Бочейковской средней школы. Никто не прогуливает – целый класс в сборе. Все выпускники из разных деревень. Здесь своя уютная атмосфера линейки. Цветы – не подороже, а из родного огорода. Девушки, не привыкшие к каблукам, переобуваются ради вальса.

Кстати, чтобы танец состоялся, пришлось для маcсовости привлечь девятиклассников. Но сами выпускники в «уютности» класса видят только положительные моменты. За партой по одному, у доски на каждом уроке, да и сплотились все, как будто 11 лет жили в одной семье.

Здесь (в отличие от крупных городов) не собираются на вечеринки под софитами. Но учителя грустят не меньше, чем их столичные коллеги…

Зинаида Муравская, классный руководитель 11 класса Бочейковской средней школы: «Все они для меня родные. Ко мне приходят в гости все выпуски. Я надеюсь, что и этот выпуск будет приходить ко мне в гости, мы будем с ними встречаться, общаться».

Но есть в Беларуси как минимум одна выпускница, которая толком и не знает, что будет происходить во время прощания с альма-матер. Девушка приехала из Мозамбика и не проходила школу лент «Выпускник». Сегодня Бесиа Мата дописывает диплом в БГУ, параллельно штудирует Интернет, чтобы узнать, какие традиции у последнего звонка вузовского масштаба.

Бесиа Мата, студентка БГУ: «Не знаю, смогу ли я спать перед этим днём. Очень этого жду! С белорусскими подругами ходим в магазин, смотрим платья и обувь».

Зато те, кто уже выбрал выпускной гардероб, в эти минуты доказывают, что первый шаг по дороге взрослой жизни нужно делать красиво! В «Минск-арене» не звенит, а гремит республиканский праздник последнего звонка.

Сегодня их день! И так ли важно, звучит он фанфарами или колокольчиком, который однажды стал тоже долгожданным и первым звонком.