На 43-м съезде БРСМ подвели итоги работы и выбрали нового председателя

На 43-м съезде Белорусского республиканского союза молодежи подвели итоги работы и выбрали нового председателя Центрального комитета. На интерактивных площадках также показали всё, чем сейчас живёт молодёжь.

Пожары в квартирах. Мебель, шторы и ковёр – огню есть где разгуляться. А вот если ткань обработать специальным составом, то случайно брошенная спичка до беды не доведёт. Автор разработки не скрывает, что аналоги есть. Но они как минимум в два раза дороже.

Александр Лукьянов, победитель республиканского молодёжного конкурса «100 идей для Беларуси»: «В его состав входят компоненты из отечественного сырья. Мы патентуем данную разработку, в ближайшем месяце планируем выпустить экспериментальную партию в количестве 400 кг огнезащитного состава для того, чтобы уже внедрять в производство».

Проект заинтересовал зарубежных производителей. Такая же судьба и у другой идеи. Анастасия придумала специальное вещество для очистки крови. Вот только сегодня рассказывает о другой покорённой высоте. Вместе с мужем забралась на две высочайшие точки Европы и Африки.

Анастасия Лапко, научный сотрудник лаборатории прикладной биохимии НАН Беларуси: «Это любовь с первого взгляда, с первого вздоха горного воздуха. И когда идёшь вверх – это стремление к победе! Дальше тоже планируем продолжить наше увлечение».

На 43-й съезд союза молодёжи она приехала не с пустыми руками. Теперь в Музее современной белорусской государственности будет висеть флаг, который девушка захватила, покоряя вершины. Приветствие участникам молодёжного форума направил Александр Лукашенко. Его зачитала глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси: «Самые смелые идеи, самые интересные задумки могут быть реализованы тогда, когда для этого есть желание. И очень хотелось бы, чтобы мечты, те инициативы находили отклик у всей молодёжи в нашей стране! Является этот молодой человек или девушка членом БРСМ или нет».

Новые идеи предстоит воплощать в жизнь уже новому руководителю – им стал Дмитрий Воронюк. Ранее он возглавлял Минский областной комитет БРСМ. Сейчас он уверен, что в первую очередь нужно провести цифровую трансформацию.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: «Первые шаги – разобраться с тем, что сегодня устарело. С особой критикой подойти ко многим бюрократическим вопросам. Мы хотим всё перевести на электронный документооборот».

Осталось только воплотить всё задуманное в жизнь. БРСМ уже более 15 лет ведёт активное волонтёрское движение, организует патриотические акции и трудовые семестры, сочиняет песни, премьеры которых на форуме уже стали традицией.