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Жизнь дороже штрафа

30.05.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Жизнь дороже штрафа

В прошлом году на дорогах Свислочского района за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения сотрудники ГАИ задержали 30 водителей. Наибольшее количество протоколов составлено рукой инспектора ДПС Дмитрия Зотова.

 

Наверняка среди наших читателей найдутся те, кто плохо подумает об инспекторе: мол, наказал на деньги да еще водительского удостоверения на три года лишил. В первую очередь это будут граждане, которым не удалось перехитрить опытного милиционера. Благоразумные же читатели в мыслях поблагодарят сотрудника милиции за проявленную бдительность, так как понимают, что у пьяного водителя под колесами транспортного средства мог оказаться любой участник дорожного движения, возможно, чей-то ребенок или мать.


Как же Дмитрию Валерьевичу из потока транспортных средств удается выявить то, которым управляет водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения? По каким признакам без медицинского освидетельствования уже можно судить, что водитель нетрезв? Ответы на эти вопросы мы услышали, пообщавшись с инспектором ДПС:


 – Выявление нетрезвых водителей и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их участием – одна из важнейших задач, которая стоит перед сотрудниками ГАИ. Ведь, согласитесь, что пьяный водитель – потенциальный убийца, только за рулем.  


Нетрезвого водителя, особенно с большой дозой употребления алкоголя, несложно выявить по маневрам вождения, а после остановки транспортного средства – по поведению и внешнему виду водителя.


Такой водитель совершает неуверенные маневры транспортным средством, а, увидев сотрудников ГАИ, и вовсе старается изменить направление движения. Если это темное время суток, то нетрезвый водитель может передвигаться с не включенными световыми приборами, чем вызывает подозрение.
При непосредственном общении сотрудник ГАИ в первую очередь обращает внимание на цвет лица, глаза, руки водителя, естественно, на запах, доносящийся из салона. Практически у каждого водителя подшофе наблюдаются покраснение лица и дрожание рук. Многие избегают взгляда глаза в глаза, характерны для нетрезвых водителей несвязная речь и невразумительные ответы. Конечно, таким водителям предлагается пройти медицинское освидетельствование.


– Это что касается водителей, которые, скажем, приезжают к вам в руки. А ваша инициатива какова?


– Патрулируя по городу или же по загородным дорогам, наблюдаем за отдыхающими компаниями. Часто именно в таких находятся смельчаки, которые после распития бутылки пива, а иногда и напитка покрепче садятся за руль, чтобы добраться домой. Случается и так, что граждане сами звонят нам и информируют о нетрезвом водителе, таким образом обеспечивают безопасность себе и другим участникам дорожного движения.


Ну и самые печальные факты для сотрудников ГАИ, когда пьяный водитель совершает ДТП. Поэтому и призываем жителей района к сотрудничеству. Поверьте, жизнь дороже любых штрафных санкций и наказания.

 

Елена КЕДИК.

 
 
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В прошлом году на дорогах Свислочского района за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения сотрудники ГАИ задержали 30 водителей. Наибольшее...
 
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