|
Зеленый свет «Зеленой волне»
30.05.2018 — Разное | Свислочская газета
Юные инспектора дорожного движения из гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи, одержавшие победу в районном смотре-конкурсе, отстаивали честь Свислоччины на областных соревнованиях.
Как сообщили в ОГАИ Свислочского РОВД, команда, в состав которой входили Елена Хололович, Екатерина Хмурчик, Антон Воробей, Павел Каскевич, Алена Басалай, Владислав Калюта, Полина Жук, Егор Гринко, привезла два диплома. Дипломом І степени команда «Зеленая волна» награждена за лучший номер агитационно-художественного представления. В конкурсе «Оказание первой помощи» в старшей возрастной группе за оперативное и правильное выполнение задания Диплом І степени взял Павел Каскевич.
Елена КЕДИК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юные инспектора дорожного движения из гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи, одержавшие победу в районном смотре-конкурсе, отстаивали честь Свислоччины на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)