Зеленый свет «Зеленой волне»





Юные инспектора дорожного движения из гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи, одержавшие победу в районном смотре-конкурсе, отстаивали честь Свислоччины на областных соревнованиях.

Как сообщили в ОГАИ Свислочского РОВД, команда, в состав которой входили Елена Хололович, Екатерина Хмурчик, Антон Воробей, Павел Каскевич, Алена Басалай, Владислав Калюта, Полина Жук, Егор Гринко, привезла два диплома. Дипломом І степени команда «Зеленая волна» награждена за лучший номер агитационно-художественного представления. В конкурсе «Оказание первой помощи» в старшей возрастной группе за оперативное и правильное выполнение задания Диплом І степени взял Павел Каскевич.



Ребята не вошли в тройку призеров, но заняли достойное 7 место среди 19 команд Гродненской области.

Елена КЕДИК.