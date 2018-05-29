Что известно о задержанном за взятку Сергее Ровнейко?

При получении взятки в особо крупном размере задержан Сергей Ровнейко, инспектор по кадрам Гродненской области, который находился в статусе помощника Президента.

Взятого под стражу чиновника, как сообщили в КГБ, задержали с поличным при получении 200 тысяч долларов. Ровнейко 49 лет, он был назначен на должность в 2015-м году, до этого возглавлял главное управление контроля за работой отраслей материального производства Комитета госконтроля, где курировал Гродненскую область.

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