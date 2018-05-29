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Лето ещё только на подходе, а купание на пляже «Центральный» уже ограничили для детей

30.05.2018 21:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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ГУ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует для доведения до сведения жителей г. Бреста и Брестского района, что специалистами центра проводится отбор проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели на пляжах г. Бреста. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55975.php

Лето ещё только на подходе, а купание на пляже «Центральный» уже ограничили для детей

По результатам лабораторных исследований установлено, что пробы воды из водоемов пляжей «Центральный» (правый и левый берег р. Мухавец), отобранные 24.05.2018, не соответствуют по микробиологическим показателям требованиям СанПиН «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 №122.

В связи с чем, ограничено купание детей на вышеуказанных водоемах.

Кроме того, специалистами ГУ «Брестский зонЦГиЭ» проведен контроль санитарного состояния 11 несанкционированных зон отдыха населения у водных объектов г. Бреста и Брестского района с однократным отбором проб воды водоемов для лабораторных исследований. Выявлено несоответствие по микробиологическим показателям воды водоема в районе Гершон, Ковельского шоссе.

Далее в летний период до 31.08.2018 лабораторные исследования воды водоемов будут проводится еженедельно во всех установленных зонах отдыха по индикаторному микробиологическому показателю безопасности – кишечная палочка.

На остальных установленных местах массового отдыха населения на воде (зона отдыха по ул. Октябрьской революции (Гребной канал), зона отдыха «Красный Двор», пляж «Восток» (правый берег р. Мухавец в районе Гузнянского моста) качество отобранных проб воды согласно последних лабораторных исследований соответствует санитарным нормам и правилам и купание населения разрешено.

ГУ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» предупреждает, что купание в несанкционированных местах и местах, запрещенных для купания, является угрозой возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний.

ГУ «Брестский зонЦГиЭ» рекомендует населению обращать внимание на информационные щиты на пляжах, в случае выявления несоответствия воды водоемов по микробиологическим показателям оперативно вывешивается информация о введении ограничения купания детей, о приостановлении купания детей и взрослых.

Помощник врача-гигиениста ОКГ ГУ «Брестский зонЦГиЭ»
Юлия Владимировна Патиевец

Теги: Брест
 
 
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