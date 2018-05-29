|
В Рогачёве открыто новое здание Департамента охраны МВД
Рогачёвский отдел Департамента охраны МВД поменял прописку. Милицейское подразделение появилось на месте бывшей нефтебазы.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси: «Новый дом для достаточно небольшой милицейской семьи – это новый стимул для того, чтобы выполнять свои обязанности более качественно, то есть служить людям. Я уверен, а в данном случае мы имеем самый красноречивый факт, что сегодня сотрудники милиции имеют всё для того, чтобы качественно и эффективно работать».
В честь новоселья руководству отдела вручили ключи от нового служебного автомобиля. С начала года специалисты подразделения помогли раскрыть около 200 преступлений, в том числе убийства и разбои.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рогачёвский отдел Департамента охраны МВД поменял прописку. Милицейское подразделение появилось на месте бывшей нефтебазы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)