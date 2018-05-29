Польша обещает выполнить решение Суда Евросоюза и прекратить массовую вырубку деревьев в Беловежской пуще

Как охраняется Беловежская пуща, что ждёт инфраструктуру Августовского канала и кто отвечает за сохранение Западного Буга? Вопросы и экологии, и финансирования теперь вместе будут решать Государственный контроль Беларуси и Верховная палата Польши. Накануне структуры подписали соглашение в Варшаве.

Резать по живому? Или полагаться на естественные природные процессы в борьбе с короедом? По обе стороны границы в Беловежской пуще к этому решению подошли по-разному. Если в белорусской части лес предпочли сохранять (или лишь частично вырубать ельник), то на польской, что называется,истребляли вредителя на корню. Под сруб пошло полтора миллиона кубометров леса.Точку в этом вопросе поставил европейский трибунал: запретить вырубку заповедника,иначе памятник всемирного наследия ЮНЕСКО может потереть свой статус.И хоть до сих пор в Польше с таким решением не согласны, процесс прекратили.

Томаш Гиншт, заместитель лесничего Национального парка «Белавежа»: «Единственный действенный метод борьбы с короедом – это

вырубка, а также профилактика. На территории пущи около одного миллиона метров кубических, поражённых короедом. Мёртвые деревья надо убирать, ведь это опасно для людей. Особенно вдоль дорог. Но в связи с приговором о запрете вырубки леса, сейчас мы просто наблюдаем за этой популяцией».

Подписание нового соглашения – как раз для того, чтобы сверять мнения ещё до возникновения конфликтов. В белорусской части пущи учёные решили бороться не с жуком, а с его причиной – заболачивать леса, чтобы восполнить недостаток влаги. Так дерево само справиться с вредителем. Но есть и чему поучится у польских соседей. Например,в расходовании денег в лесном хозяйстве. В Польше оно самоокупаемое, а в нашей стране восстановление леса финансирует бюджет.

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси: «В прошлом году 169 миллионов рублей выделено из бюджета на то, чтобы заниматься лесовосстановлением. В Польше лесники сами зарабатывают на эти работы. Причём по цене леса практически такой же, как и у нас. Значит мы сейчас приедем и будем заниматься в структуре себестоимости затрат на ведение лесного хозяйства. 30% бюджетного финансирования в общей смете затрат – это много».

Ещё одно направление финансового контроля – как расходуются «деньги на экологию». Например, восемь миллионов евро две стороны потратили на реконструкцию очистных сооружений для Западного Буга

Сюда в сутки стекается до 90 тысяч кубов сточных вод. Чтобы минимизировать загрязнение реки (и со стороны Беларуси, и со стороны Польши) вода проходит три этапа очистки. И работали над этой системой тоже специалисты двух стран.

Вячеслав Бурко, заместитель директора предприятия «Брестводоканал»: «Улучшение качества воды по таким биогенным элементам, как фосфор и азот. Если их очень много в воде, то в воде появляется такой процесс, как эвтрофикация, то есть зарастание водоёмов низшими зелёными растениями. На выходе мы будем иметь воду, которая соответствует всем нормам в Республике Беларусь».

Кхшиштоф Квятковски,председатель Верховной контрольной палаты Польши: «Белорусская сторона хорошо использовала европейские деньги, всё было хорошо сделано, повысилось качество воды, которая попадала в Буг. Это открывает дверь, чтобы получать новые деньги под проекты, потому что, деньги используются целесообразно».

Большое финансирование сейчас ожидает и Августовский канал. Водный путь соединяет Подляшское воеводство и Гродненскую область. Хоть большая часть проходит на территории Польши, тут надо не конкурировать, а кооперироваться. Хорошая дорога и веломаршруты не только сблизят соседей, но и привлекут в приграничные регионы туристов. Сохранение природного наследия Беловежской пущи, экологии рек, развитие инфраструктуры – в ближайшие годы между Польшей и Беларусью будут запущены 32 трансграничных проекта на 58 миллионов евро. И как будут расходовать деньги, Государственный контроль Беларуси и Верховная палата Польши теперь будут следить вместе, раз в полгода встречаясь для сверки позиций и обмена информацией.