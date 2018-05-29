|
В Минске трамвай наехал на ребенка
В Минске трамвай наехал на ребенка, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района столицы Оксана Мехедко.
«Сегодня вечером на пересечении Логойского тракта и улицы Лукьяновича произошло ДТП. Трамвай наехал на девочку. Пострадавшей примерно 9−10 лет», — сказала Оксана Мехедко.
Ребенка забрала скорая помощь с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня вечером на пересечении Логойского тракта и улицы Лукьяновича произошло ДТП. Трамвай наехал на девочку. Пострадавшей примерно 9−10 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)