Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter.





"RSF (фр. Reporters sans frontières - Репортеры без границ - УП) выражает свое глубокое возмущение в связи с выявлением манипуляции Службы безопасности Украины в их информационной войне. Это всегда очень опасно для стран играть с фактами и также с участием журналистов", - говорится в заявлении.





Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.









По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.