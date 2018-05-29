Лимит кредитования на строительство жилья с господдержкой в 2018 году увеличили на 66 миллионов рублей

Новости Беларуси. Общая сумма – более полумиллиарда. Банки уже подтвердили выделение финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала года по указу 240 заключили более 4000 договоров. Весь объем строительства жилья с господдержкой в этом году – почти 900 тысяч квадратных метров. Треть уже построили. На начало года на очереди нуждающихся состояли почти 680 тысяч семей. На льготы имеют право около трети очередников.