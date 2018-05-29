|
Лимит кредитования на строительство жилья с господдержкой в 2018 году увеличили на 66 миллионов рублей
Новости Беларуси. Общая сумма – более полумиллиарда. Банки уже подтвердили выделение финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала года по указу 240 заключили более 4000 договоров. Весь объем строительства жилья с господдержкой в этом году – почти 900 тысяч квадратных метров. Треть уже построили. На начало года на очереди нуждающихся состояли почти 680 тысяч семей. На льготы имеют право около трети очередников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лимит кредитования на строительство жилья с господдержкой в 2018 году увеличили на 66 миллионов рублей
Новости Беларуси. Общая сумма – более полумиллиарда. Банки уже подтвердили выделение финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала года по указу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)