Владельцам электробойлеров могут увеличить субсидируемые объемы электроэнергии

Новости Беларуси. Сегодня нормы потребления 150 кВт/ч для помещений с газовой плитой и 250 – с электрической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезонное отключение горячей воды значительно влияет на объемы электропотребления, ведь население вынуждено использовать бойлеры с электроподогревом. Возможное повышение субсидируемых объемов коснется тех потребителей, в квартирах которых есть газ, но нет централизованного горячего водоснабжения.