Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева





26 - 27 мая по приглашению администрации Гусева город посетила делегация Волковысского района во главе с заместителем председателем Волковысского райисполкома Игорем Кашкевичем, которая приняла участие в праздновании 294-го дня рождения Гусева.

С июля 2001 года между администрациями двух городов действует договор об установлении побратимских связей, который предусматривает совместную работу в экономической, социальной и культурной сферах.

Поздравить жителей города с этим знаменательным днем приехали множество гостей: заместитель Председателя Правительства Калининградской области — министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба, первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, представители городов-партнеров из Беларуси, Германии, Литвы и Польши, а также гости из соседних муниципальных образований.

Перед началом торжественных мероприятий официальная делегация возложила цветы к подножию памятника Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, в честь которого назван город.

Основные праздничные действия прошли на центральной площади. Здесь творческие коллективы города подготовили красочные и зажигательные представления.

В этом году День города посвящен семейным ценностям и проходил под девизом: «Гусев — город улыбок, радости и счастливых семей».

Завершилось торжественного открытие Дня города парадом семей. Кульминацией празднования 294 Дня рождения города Гусева стал гала-концерт победителей первого сезона «Фабрики звезд» группы «Корни», лазерное шоу и салют.



































