ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева

30.05.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева

26 - 27 мая по приглашению администрации Гусева город посетила делегация Волковысского района во главе с заместителем председателем Волковысского райисполкома Игорем Кашкевичем, которая приняла участие в праздновании 294-го дня рождения Гусева.

С июля 2001 года между администрациями двух городов действует договор об установлении побратимских связей, который предусматривает совместную работу в экономической, социальной и культурной сферах.

  Поздравить жителей города с этим знаменательным днем приехали множество гостей: заместитель Председателя Правительства Калининградской области — министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба, первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов,  представители городов-партнеров из Беларуси, Германии, Литвы и Польши, а также гости из соседних муниципальных образований.

Перед началом торжественных мероприятий официальная делегация возложила цветы к подножию памятника Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, в честь которого назван город.

Основные праздничные действия прошли на центральной площади. Здесь творческие коллективы города подготовили красочные и зажигательные представления.

В этом году День города посвящен семейным ценностям и проходил под девизом: «Гусев — город улыбок, радости и счастливых семей».

   Завершилось торжественного открытие Дня города парадом семей. Кульминацией празднования 294 Дня рождения города Гусева стал гала-концерт победителей первого сезона «Фабрики звезд» группы «Корни», лазерное шоу и салют.

Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева

Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева

Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева

Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева

Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева

Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева

Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева

Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева

Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева

Фото ilovegusev

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 - 27 мая по приглашению администрации Гусева город посетила делегация Волковысского района во главе с заместителем председателем...
 
Новости дня
Новости разные
 
США перебросили в Европу группу дальних тяжелых бомбардировщиков В-1В
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика