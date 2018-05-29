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Саснович вышла во 2-й круг парного разряда "Ролан Гаррос"

30.05.2018 21:31 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович в дуэте с китаянкой Дуань Инъин вышли во 2-й круг парного разряда на «Ролан Гаррос».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В стартовом поединке белоруска и китаянка в трех сетах одолели пару Ана Богдан (Румыния) / Ольга Савчук (Украина) — 6:3, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Днем ранее Александра Саснович вышла во 2-й раунд и в одиночном разряде.

Еще одна белоруска Лидия Морозова в паре с голландкой Лесли Керхов выбыла в 1-м раунде парного разряда, уступив дуэту Анастасия Павлюченкова (Россия) / Саманта Стосур (Австралия) — 3:6, 4:6.

Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко должны были сегодня провести матч 1-го круга парного разряда против дуэта Светлана Кузнецова (Россия) / Люция Шафаржова (Чехия), однако перед игрой белоруски снялись с соревнований.

В мужском парном разряде белорусов на «Ролан Гаррос» не осталось. Андрей Василевский в дуэте с Романом Ебавым из Чехии уступили в стартовом матче интернациональной паре Марсело Демолинер (Бразилия) / Сантьяго Гонсалес (Мексика) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:7 (2:7).

Днем ранее из парного разряда в 1-м круге выбыли еще два белоруса.

Максим Мирный вместе с австрийцем Филиппом Освальдом проиграли в двух сетах теннисистам из Колумбии Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре, имеющим 5-й номер посева. Причем исход обеих партий решился лишь на тай-брейке — 6:7 (3:7), 6:7 (4:7).

Илья Ивашко в паре с россиянином Кареном Хачановым выбыли после пораженния от интернационального дуэта Хенри Конттинен (Финляндия) / Джон Пирс (Австралия) — 3:6, 2:6.

В одиночном женском разряде уже в 1-м круге выбыли две белоруски.

Виктория Азаренко проиграла чешке Катерине Синяковой — 5:7, 5:7, а Арина Соболенко уступила 22-й ракетке мира Кики Бертенс из Нидерландов — 2:6, 1:6.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович в дуэте с китаянкой Дуань Инъин вышли во 2-й круг парного разряда на "Ролан Гаррос".
 
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