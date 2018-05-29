Белорусское правительство может потратить $51 млн и помочь гражданам бросить курить – представитель ВОЗ

Борьба с употреблением никотина давно вышла за рамки индивидуальной проблемы потребителя табака, и стала государственной. И белорусскому правительству по силам сделать шаги, которые помогут борьбе с табакокурением в стране, уверен представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев.

"Белорусское правительство может помочь гражданам бросить курить. Это будет стоить в течение 15 лет Br103 млн (около $51 млн)", - заявил руководитель странового офиса ВОЗ в Беларуси в среду на пресс-конференции в Минске.

По словам Б.Бердыклычева, способы решить проблему табакокурения на государственном уровне включают в себя повышение акцизов и цен на табачную продукцию, введение стандартизированной сигаретной упаковки, устрашающие предупреждения о вреде курения на всех упаковках сигарет. Также среди важных шагов, которые могут быть приняты на уровне правительства, он назвал запрет на рекламу и спонсорства, возложенный на табачные компании, и серию мер по устранению воздействия вторичного табачного дыма в общественных местах (пассивного курения).

"Эти шаги могут помочь спасти более 62 тыс. жизней за 15 лет. Что касается экономической составляющей, то на каждый затраченный рубль можно ожидать возврата в 31 раз больше", - отметил он.

"В глобальном масштабе правительства всех стран осознают, что сокращение потребления табака оказывает положительное влияние не только на здоровье населения, но и на ситуацию в области экономики и здравоохранения", - добавил Б.Бердыклычев.

Он рассказал, что согласно исследованию, проведенную ВОЗ и программой развития ООН, значительное увеличение расходов на здравоохранения вызывают в Беларуси как раз неинфекционные заболевания, которые и бывают вызваны табакокурением.

"Кроме того, мы можем говорить о росте бремени, связанной с временной нетрудоспособностью граждан", - отметил он.

По состоянию на май 2018 года доля акцизов в стоимости табачных изделий составляет 42%, в то время как согласно рекомендациям Всемирного банка, они должны составлять 75%.

Согласно данным официальной статистики, в Беларуси курят почти 30% жителей. В последние 10 лет значительно увеличилось количество курящих женщин по отношению к курящим мужчинам. Кроме того, отмечается омоложение возраста начала курения. Сейчас он составляет 17,5 лет.

"У курильщиков в 2-4 раза чаще возникает ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярный инсульт, чем у некурящих людей. Помимо этого, стоит отметить, что у взрослых, которые подвергаются воздействию дыма, риск возникновения этих заболеваний возрастает на 25-30%", - рассказал Б.Бердыклычев.