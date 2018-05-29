Нетаньяху назвал самым жестким за последние годы ответ Израиля на обстрелы из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что положительно оценивает ответные действия израильских военнослужащих на ракетные обстрелы, которые велись по стране из сектора Газа, сообщает сайт "Таймс оф Исраэл".

"Со вчерашнего дня израильская армия настойчиво отвечала на огонь из сектора Газа против десятков целей террористических организаций. Удар стал наиболее жестким из всех, которые мы наносили им за последние несколько лет", - сказал израильский премьер, выступая с речью в Тель-Авиве.

"Ответственность за эскалацию напряжения несут Иран, движение ХАМАС, исламисты и другие террористические организации", - отметил Б.Нетаньяху.

В минувший вторник и среду из сектора Газа по территории Израиля были выпущены около 100 ракет, а также велся минометный огонь. Израиль сообщал об одном раненом военнослужащем в результате обстрелов.

В ответ на эти действия палестинских боевиков армия обороны Израиля нанесла несколько авиаударов по сектору Газа.