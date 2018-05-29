В Беларуси проживает почти 2 млн детей – Белстат

В Беларуси увеличивается количество детей. По состоянию на 1 января 2018 года их проживало в стране около 2 миллионов, сообщает Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

"На 1 января в Беларуси проживало 1 865 тыс. детей до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года их численность увеличилась на 107 тыс. (на 6,1%)", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белстата к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.



Согласно данным Белстата, меньше всего в Беларуси детей старшего возраста. 15-17-летних подростков насчитывается 14,4%, или 270 тыс. А основную массу детей составляют дети до 6 лет (43,4%) и дети до 14 лет (42,2%).

Официальная статистика указывает на рост количества детей на 6,1% в стране с 2010 года, а также на тот факт, что почти 80% белорусских детей проживает в городах и поселках городского типа.