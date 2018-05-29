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В Беларуси проживает почти 2 млн детей – Белстат
В Беларуси увеличивается количество детей. По состоянию на 1 января 2018 года их проживало в стране около 2 миллионов, сообщает Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
"На 1 января в Беларуси проживало 1 865 тыс. детей до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года их численность увеличилась на 107 тыс. (на 6,1%)", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белстата к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
Официальная статистика указывает на рост количества детей на 6,1% в стране с 2010 года, а также на тот факт, что почти 80% белорусских детей проживает в городах и поселках городского типа.
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В Беларуси увеличивается количество детей. По состоянию на 1 января 2018 года их проживало в стране около 2 миллионов, сообщает Национальный статистический комитет...
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