Сайдик обеспокоен ростом числа погибших детей в зоне конфликта в Донбассе

ОБСЕ отмечает в апреле-мае резкий рост жертв среди детей в зоне конфликта в Донбассе, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

"Хочу обратить внимание, что за последние два месяца резко возросло количество жертв среди гражданского населения, в том числе детей. Это абсолютно недопустимо, особенно в преддверии школьных каникул. Настоятельно призываем сделать все возможное для предотвращения жертв среди гражданского населения", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске после заседания ТКГ.

Как сообщил ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан, с начала 2018 года на Донбассе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали более 100 тыс. нарушений режима прекращения огня и 107 случаев гибели мирных жителей.

"С января текущего года СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 тыс. нарушений прекращения огня после недолгой паузы в боевых действиях, после чего они возобновились", - сказал он на специальном заседании Совета безопасности ООН в минувший вторник.

По словам Э.Апакана, СММ фиксируют обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и гибель мирных жителей.

"С начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей, большинство из них погибли в результате артобстрела, либо подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах. Большинство случаев произошли в апреле-мае", - проинформировал глава СММ ОБСЕ.