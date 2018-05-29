Минский стадион «Динамо»: как было и как будет

Благодаря соглашению о взаимном признании виз, возможность увидеть новые российские стадионы появится ещё у большего числа туристов. Объект для спортивного интереса фанатов футбола будет и в Минске. Со дня на день после очередной реконструкции должен открыться знаменитый стадион «Динамо». Многие технические решения, которые применялись на нашей арене в советское время, кстати, до сих пор используются при строительстве новых объектов. В Москве открыли архивы архитектурных бюро, которые занимались возведением спортивных объектов. Светлана Карульская изучила чертежи.

Пожалуй, ни одна архитектурная форма не имеет такой истории, как стадионы. Их строят как часть имиджа страны, вкладывают в проекты «космические» суммы, а потом даже превращают в туристические достопримечательности. К нынешнему чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 11 городах России, построено или полностью реконструировано 12 арен. Архитекторы попытались взять все лучшее из советского опыта строительства стадионов. Многое из подсмотренного когда-то было чудом технической мысли, как, например, многофункциональность нашего минского стадиона «Динамо».

Футбольное поле, беговые дорожки, каток и даже танцплощадка – всё это минский стадион «Динамо» в проектах лучших архитекторов мира. Автограф Николая Колли – под эскизами. До этого он ставил его под чертежами послевоенного восстановления Минска, потом под планами строительства московских станций метро. Карандаш, уголь, тушь. Уникальные эскизы – музейные экспонаты. Их сегодня впервые выставляют в Москве. Накануне чемпионата мира можно посмотреть: как было и как будет. Двухъярусная арена минского «Динамо» появилась в 70-х. Сейчас это обязательное условие строительства любой спортивной арены, а тогда – революция в архитектуре.

Марк Акопян, куратор выставки «Архитектура стадионов»: «Советская архитектурная программа не предполагала второго яруса. Второй ярус разрывает публику на две части – теряется связь верхних и нижних. Вся советская программа была сосредоточена на коллективное переживание. С проявлением второго яруса приходит разрыв, и именно футбол стал главной игрой на стадионе».

Всесоюзную известность минский стадион «Динамо» получил как раз после третьей по счёту реконструкции. Сохранены классические арка и аркада, но вместимость арены увеличилась до 50 тысяч человек. На чертежах архитекторов – продольные и поперечные разрезы новой арены, второй ярус зрительских мест на железобетонных опорах, ажурные мачты с батареями мощных прожекторов. За два года до Олимпиады в Москве Минск становится городом-спутником главных игр четырёхлетия. Лётчик-космонавт Сергей Крикалев (тогда ещё студент) помнит, как репетировали Олимпиаду в Минске.

Сергей Крикалев, лётчик-космонавт, Герой Советского Союза: «Предполагалось, что отдельные элементы Олимпиады будут в разных городах, в том числе и в Минске, чтобы отработать систему взаимодействия. Была устроена олимпийская неделя, где спортсмены студенческих спортивных обществ приезжали, как олимпийцы, чтобы на нас была отработана методика встречи. Мы попали в Минск. Воспоминания у меня остались очень хорошие».

Каким теперь станет «Динамо», Сергей Крикалев надеется увидеть осенью, когда приедет в Беларусь на космический конгресс. Заядлый спортивный болельщик знает о реконструкции минского стадиона. Спортсменам и зрителям обещают, что это будет премиум-арена. Место, где высокие спортивные результаты будут зависеть уже только от силы воли человека.

Свой первый серьёзный экзамен практически заново отстроенный минский «Динамо» будет держать уже в июне следующего года во время II Европейских игр. На соревнования приедут несколько тысяч спортсменов из 50 стран. От того, как отработает, в том числе и арена, будет зависеть проведение крупных соревнований в Беларуси в будущем. И архитекторы поймут, станут ли чертежи реконструкции, как прежние строительные, музейным экспонатом.