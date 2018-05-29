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Последний звонок-2018 в «Минск-Арене»: как это было
Новости Беларуси. Лучшие выпускники страны собрались на большом празднике в «Минск-Арене». Для них был подготовлен грандиозный концерт и красная дорожка, на которой сделано немало ярких снимков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша съемочная группа находилась центре событий. Все подробности у нашего корреспондента Яны Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
Что говорили выпускники и как прошел последний звонок-2018 смотрите в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Лучшие выпускники страны собрались на большом празднике в «Минск-Арене». Для них был подготовлен грандиозный концерт и красная дорожка, на...
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