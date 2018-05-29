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Карпенко о выпускниках: «Жизненная школа преподнесет им еще много разных экзаменов»
Новости Беларуси. Министр образования Беларуси не остался в стороне и также поздравил выпускников с началом нового важного периода в их жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Министр образования Беларуси не остался в стороне и также поздравил выпускников с началом нового важного периода в их жизни, сообщили в...
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