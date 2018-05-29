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«Профессия живёт где-то 7 лет. И образование должно быть – даже, не как матрёшка, а как какое-то лего»
Новости Беларуси. Что такое современное образование, рассказали в программе
Сергей Кручинин, психолог:
В среднем, профессия живёт где-то 7 лет. И, соответственно, образование должно быть – даже, не как матрёшка, а как какое-то лего. За счёт того, что человеку необходимо постоянно наполнять чем-то новым, что-то присоединять. Те же любимые и почитаемые IT без хорошего гуманитарного блока сейчас не котируются.
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«Профессия живёт где-то 7 лет. И образование должно быть – даже, не как матрёшка, а как какое-то лего»
Новости Беларуси. Что такое современное образование, рассказали в программе «Большой завтрак». Сергей Кручинин, психолог:Если в XIX-XX веках можно было получить одну...
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