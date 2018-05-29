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Психолог: «Первый профессиональный выбор начинается в игре, не в учёбе»

30.05.2018 21:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как возникает интерес к определённым профессиям у детей, рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:
Первый профессиональный выбор, выбор будущего самоопределения профессионального начинается в тот момент, когда ребёнок начинает играть. Именно в игре, не в учёбе.

Родители, услышьте.

Как бы хорошо ваш ребёнок не учился, мы прекрасно знаем, что успешность и образование не всегда лежат в одной плоскости. Это, всё-таки, согласитесь, разные вещи. Здесь определённые должны быть способности добиваться человеком, личностью каких-то достижений. Ответственность, наконец, вырастает не только из учёбы – выполнить задание от начала и до конца, и похвалили. Но и в условиях борьбы в той же игре. Поэтому – игра и ещё раз игра с самого раннего возраста.

«Профессия живёт где-то 7 лет. И образование должно быть – даже, не как матрёшка, а как какое-то лего»

 
 
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Новости Беларуси. Как возникает интерес к определённым профессиям у детей, рассказали в программе «Большой завтрак». Сергей Кручинин, психолог:Первый...
 
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