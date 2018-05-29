|
Психолог: «Первый профессиональный выбор начинается в игре, не в учёбе»
Новости Беларуси. Как возникает интерес к определённым профессиям у детей, рассказали в программе
Сергей Кручинин, психолог:
Как бы хорошо ваш ребёнок не учился, мы прекрасно знаем, что успешность и образование не всегда лежат в одной плоскости. Это, всё-таки, согласитесь, разные вещи. Здесь определённые должны быть способности добиваться человеком, личностью каких-то достижений. Ответственность, наконец, вырастает не только из учёбы – выполнить задание от начала и до конца, и похвалили. Но и в условиях борьбы в той же игре. Поэтому – игра и ещё раз игра с самого раннего возраста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как возникает интерес к определённым профессиям у детей, рассказали в программе «Большой завтрак». Сергей Кручинин, психолог:Первый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)