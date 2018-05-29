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«На руке текст написать, хотя бы, чуть-чуть»: шпаргалки солистки Большого Анастасии Москвиной
Новости Беларуси. Народная артистка в программе
«Звезда» оперного театра, народная артистка Беларуси Анастасия Москвина к шпаргалкам относится менее категорично. Творческая профессия не так строга к экзаменуемым.
Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:
Немногие знают, что своё призвание Анастасия Москвина нашла не сразу.
Анастасия Москвина:
Анастасия Москвина:
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