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«Чтобы в последнюю ночь с дрожью в коленках и банкой кофе подмышкой не готовился»: советы Олега Руммо сдающим экзамены
Руководитель центра трансплантации органов и тканей, доктор медицинских наук, профессор.
Но ведь когда-то самый известный белорусский трансплантолог был обычным школьником в городе Слуцке.
Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», доктор медицинских наук, профессор:
Поэтому назвать себя примерным учеником я не могу, я могу назвать себя хорошо успевающим учеником.
Олег Олегович – человек, который в своей жизни сдал более сотни самых разных экзаменов. И он уверен: пытаться хитрить на этих испытаниях – значит, вредить, в первую очередь, самому себе.
Олег Руммо:
Олег Руммо:
Впрочем, сам Олег Олегович признаёт – этот идеальный способ подготовки, к сожалению, не всегда можно соблюсти. И тогда в ход идет «план Б».
Олег Руммо:
И, когда остаётся совсем мало дней, и ты понимаешь, что материал – огромен, тогда ты садишься, отключаешь всевозможные коммуникации с внешним миром, полностью погружаешься в предмет и уже доходишь до экзамена подготовленным.
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«Чтобы в последнюю ночь с дрожью в коленках и банкой кофе подмышкой не готовился»: советы Олега Руммо сдающим экзамены
Руководитель центра трансплантации органов и тканей, доктор медицинских наук, профессор. Олега Руммо знают даже те, кто далёк от медицины. Но ведь когда-то самый...
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