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«Чтобы в последнюю ночь с дрожью в коленках и банкой кофе подмышкой не готовился»: советы Олега Руммо сдающим экзамены

30.05.2018 21:42 — Разное | СТВ  
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Руководитель центра трансплантации органов и тканей, доктор медицинских наук, профессор.

Олега Руммо знают даже те, кто далёк от медицины.

Но ведь когда-то самый известный белорусский трансплантолог был обычным школьником в городе Слуцке.

«Чтобы в последнюю ночь с дрожью в коленках и банкой кофе подмышкой не готовился»: советы Олега Руммо сдающим экзамены

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», доктор медицинских наук, профессор:
Учился я на «отлично», а поведение иногда заставляло желать лучшего.

Периодически меня лишали похвального листа за не очень примерное поведение.

Поэтому назвать себя примерным учеником я не могу, я могу назвать себя хорошо успевающим учеником.

Олег Олегович – человек, который в своей жизни сдал более сотни самых разных экзаменов. И он уверен: пытаться хитрить на этих испытаниях  –  значит, вредить, в первую очередь, самому себе.

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Олег Руммо:
Важны знания. Важно то, какой ты багаж с собой несёшь. И важно то, как ты эти знания можешь применить в практической деятельности. То, что ты у кого-то списал, вроде как, оказался умнее – на самом деле, очень быстро выясняется, и всё становится на свои места очень быстро. Тем более, сегодня средств связи очень много, возможности у списывающих господ расширились, как и расширились средства у тех людей, которые препятствуют нечестной сдаче экзамена.

«Чтобы в последнюю ночь с дрожью в коленках и банкой кофе подмышкой не готовился»: советы Олега Руммо сдающим экзамены

Совет от известного врача нынешним абитуриентам очень прост.

Олег Руммо:
Конечно, лучше подходить к этой экзаменационной сессии, уже имея определённый багаж знаний, который накопил во время лекционных курсов, во время практических занятий. И потом, начиная с первого дня, методично разделив всю нагрузку, постепенно, поэтапно осваивать те или иные параграфы, те или иные экзаменационные вопросы для того, чтобы в последнюю ночь у тебя не было цейтнота. И ты, что называется, с дрожью в коленках и с банкой кофе подмышкой не готовился к последнему предэкзаменационному дню.

Впрочем, сам Олег Олегович признаёт – этот идеальный способ подготовки, к сожалению, не всегда можно соблюсти. И тогда в ход идет «план Б».

Олег Руммо:
Получалось очень редко так, как я вам рассказал: планомерно, постепенно, поэтапно – как нужно. Чаще получалось так, как получается у всех. Потому что находятся какие-то дела, какие-то вещи, которые в тот момент кажутся гораздо более интересными, чем эта экзаменационная сессия.

Думаешь: «Ай, успею».

И, когда остаётся совсем мало дней, и ты понимаешь, что материал – огромен, тогда ты садишься, отключаешь всевозможные коммуникации с внешним миром, полностью погружаешься в предмет и уже доходишь до экзамена подготовленным.

 
 
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Руководитель центра трансплантации органов и тканей, доктор медицинских наук, профессор. Олега Руммо знают даже те, кто далёк от медицины. Но ведь когда-то самый...
 
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