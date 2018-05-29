

Аркадий Бабченко на пресс-брифинге СБУ. Фото REUTERS

«Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать.



Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года.



Господи, как же умирать-то надоело (с).



Доброе утро».

сделал первую публикацию впосле участия в инсценировке СБУ, которая задержала организатора покушения на него.