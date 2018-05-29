В Москве женщина выпала из окна 17-го этажа





Пожилая москвичка оставила предсмертную записку, в которой сообщила, что ее смерть — несчастный случай.70-летняя Татьяна Михайловна решила вымыть окна в своей квартире на 17-м этаже. На всякий случай она предварительно написала записку, в которой сообщила, что если она выпадет из окна, то это будет несчастный случай. По злому стечению обстоятельств так и произошло — женщина выпала из окна.Записку обнаружили родственники погибшей. Пенсионерку похоронят по всем церковным правилам, с отпеванием, сообщает telegram-канал