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В Москве женщина выпала из окна 17-го этажа
Пожилая москвичка оставила предсмертную записку, в которой сообщила, что ее смерть — несчастный случай.
70-летняя Татьяна Михайловна решила вымыть окна в своей квартире на 17-м этаже. На всякий случай она предварительно написала записку, в которой сообщила, что если она выпадет из окна, то это будет несчастный случай. По злому стечению обстоятельств так и произошло — женщина выпала из окна.
Записку обнаружили родственники погибшей. Пенсионерку похоронят по всем церковным правилам, с отпеванием, сообщает telegram-канал
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Предварительно женщина написала записку, что упала случайно, когда мыла окна.
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